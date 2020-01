Un opaco Barcellona cade al Mestalla sotto i colpi di un Valencia attento, coraggioso, umile e cinico. Gli uomini di Quique Setién tengono a lungo il possesso della sfera ma devono fare i conti con una difesa troppo vulnerabile in occasione dei contrattacchi dei padroni di casa. Che dopo aver sfiorato il vantaggio più volte nel primo tempo e fallito il rigore con Maxi Gomez, colpiscono in avvio di ripresa: il destro dello stesso uruguayano, deviato da Jordi Alba, non lascia scampo al portiere olandese. Lo svantaggio sveglia Leo Messi, l'unico blaugrana a rendersi pericoloso. Ma gli attacchi del Barcellona non abbattono il Valencia, che con lo scatenato Maxi Gomez colpisce ancora sugli sviluppi di una rimessa laterale. Brutto stop per Quique Setién, alla prima sconfitta sulla panchina catalana: ora il Real Madrid può scappare a +3.

Il tabellino

VALENCIA-BARCELLONA 2-0 (primo tempo 0-0)

VALENCIA (4-4-2): Domenech; Wass, Garay, G. Paulista, Gayà; Ferran Torres, Coquelin, Kondogbia, Carlos Soler (dall'89' Ruben Sobrino); Gameiro (dal 59' Rodrigo), Gomez (dall'80' Jaume Costa). All. Celades.

BARCELLONA (4-3-3): ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Jordi Alba; Arthur (dal 56' Vidal), Busquets, de Jong (dall'85' Rakitic); Messi, Griezmann, Ansu Fati (dall'85' Collado). All. Setién.

Gol: aut. Jordi Alba, Maxi Gomez (V)

Ammoniti: Piqué (B), Umtiti (B), Busquets (B), Coquelin (V)

Valencia-Barcelona - Liga 2019/2020 - Getty ImagesGetty Images

La partita in 8 momenti chiave

10’ RIGORE PER IL VALENCIA - Pallone recuperato dai padroni di casa, Kondogbia verticalizza: dopo un rimpallo Gayà entra in area di rigore e viene steso da Piqué. Ammonito il difensore catalano.

12’ TER STEGEN PARA IL RIGORE DI MAXI GOMEZ - Tiro a mezza altezza, il portiere tedesco azzecca il palo e salva i Blaugrana.

29’ DOPPIA OCCASIONE PER IL VALENCIA - Sassata di Maxi Gomez: pallone deviato da ter Stegen che si stampa sulla traversa. Ma non finisce qui: sulla respinta la sfera finisce a Gameiro, che calcia di sinistro ma deve fare i conti con un altro miracolo del portiere.

48’ VANTAGGIO DEL VALENCIA - Cross da una parte, cross dall'altra: il pallone finisce sul destro di Maxi Gomez che calcia e buca ter Stegen grazie alla deviazione decisiva di Jordi Alba.

58’ GABRIEL PAULISTA SALVA SU MESSI - La Pulce calcia a botta sicura, grandissimo intervento del difensore che evita il pareggio.

67’ MESSI SFIORA LA MAGIA - L'argentino cerca un pallonetto impossibile: traversa sfiorata, Domenech immobile.

77’ RADDOPPIO DI MAXI GOMEZ - Rimessa veloce del Valencia, Rodrigo serve Maxi Gomez che trova l'angolino: delirio al Mestalla.

81’ GOL ANNULLATO A GABRIEL PAULISTA - Destro al volo del difensore che trafigge ter Stegen, ma c'è prima un fallo su Busquets: l’arbitro fa ripetere il corner,

Il momento social del match

Il migliore

Maxi GOMEZ - Vero, la prova dell'uruguayano è macchiata dal rigore fallito nel primo tempo. Ma non è mica da questi particolari che si giudica un giocatore. L'impresa del Valencia è marchiata da Maxi Gomez: dal suo destro nasce l'autogol di Jordi Alba, il suo tiro a giro sul secondo palo abbatte definitivamente il Barcellona.

Il peggiore

Antoine GRIEZMANN - Un fanstasma. Il 3-5-2 disegnato da Quique Setién lo avvicina alla porta e a Leo Messi, ma non si ricordano giocate importanti del francese. Non offre una sponda, non si prende responsabilità, non salta mai l'uomo: trotterella nei pressi dell'area di rigore e aspetta che la partita gli passi sopra.