Questa notte il Valencia andrà a dormire in zona Champions League. Gli uomini di Celades conquistano 3 punti fondamentali nella bagarre per entrare nei primi quattro posti della Liga, ma devono sudare per superare un Celta Vigo che dimostra di valere più del terz'ultimo posto che attualmente occupa in classifica. A decidere la sfida è il destro di Soler nella fase calda del match, ma sono tanti i rimpianti degli ospiti: i ragazzi di Junyent mostrano tutte le loro qualità e vanno più volte vicino al vantaggio. Ottimo esordio per Alessandro Florenzi: il giocatore di proprietà della Roma scende in campo dal 1' ed è subito protagonista, con tante belle giocate e uno straordinario destro destinato all'incrocio neutralizzato da Blanco. Applausi a scena aperta del Mestalla al momento del cambio a inizio ripresa: quello di cui ha bisogno.

Il tabellino

VALENCIA-CELTA VIGO 1-0 (primo tempo 0-0)

VALENCIA (4-4-2): Domenech; Florenzi (dal 53' Rodrigo), Garay (dal 42' Diakhaby), Gabriel Paulista, Gaya; Wass, Parejo, Coquelin, Soler; Torres, Gomez (dall'85' Gameiro). All. Celades.

CELTA VIGO (3-5-2): Blanco; Aidoo, Murillo, Araujo (dal 73' Pione Sisto); Kevin, Rafinha, Yokushu, Beltran (dall'82' Santi Mina), Olaza; Fernandez (dal 79' Smolov), Aspas. All. Junyent.

Gol: Soler (V).

Ammoniti: Gabriel Paulista (V), Wass (V), Kevin Vazquez (C), Florenzi (V), Rafinha (C), Maxi Gomez (V), Pione Sisto (C), Coquelin (V), Domenech (V).

La cronaca in 6 momenti chiave

22' FLORENZI SFIORA IL VANTAGGIO - Gran destro sugli sviluppi di un contropiede, Blanco vola e toglie il pallone dall'incrocio.

43' CLAMOROSA OCCASIONE PER BELTRAN - Bellissima azione del Celta Vigo da sinistra verso destra: dopo un rimpallo il pallone sbuca sulla testa dello spagnolo, che da pochi passi e con la porta sguarnita non riesce a segnare.

52' SALVATAGGIO SULLA LINEA - Punizione di Iago Aspas sopra la barriera, Domenech immobile: di testa salva sulla linea Daniel Parejo.

53' FINISCE LA PARTITA DI FLORENZI - Tutto il Mestalla applaude l'italiano: dentro Rodrigo Moreno Machado.

65' OCCASIONE PER GABRIEL FERNANDEZ - Bellissima acrobazia al centro dell'area di rigore, pallone fuori di pochissimo! Ospiti vicino al vantaggio.

77' SOLER SBLOCCA IL MATCH - Murillo respinge male di testa, Rodrigo appoggia per il centrocampista che dall'interno dell'area di rigore non sbaglia.

Il momento social del match

Il migliore

Iago ASPAS - Vero, il Celta Vigo esce sconfitto dal Mestalla. Ma la sua partita è un incanto: crea, conclude, si tiene l'attacco sulle spalle. Prestazione totale che dimostra il suo enorme talento.

Il peggiore

RODRIGO - Entra malissimo in partita al posto di Florenzi. Giocate superficiali e poco incisive: se il Valencia avesse perso sarebbe finito sotto osservazione da parte della critica. Per fortuna sua non sarà così.