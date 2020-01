Un colpo di testa di Nacho a ripresa inoltrata regala la mini fuga a Zidane. Il Real Madrid deve sudare per ottenere tre punti d'oro dopo la sconfitta di ieri del Barcellona sul campo del Valencia: dopo un primo tempo opaco da parte dei Blancos, che non creano nulla oltre al gol annullato a Casemiro per fuorigioco, nella ripresa gli ospiti cambiano marcia e mettono alle corde il Valladolid. La resistenza degli uomini di Gonzalez crolla al 78', quando sul cioccolatino di Kroos dalla destra Nacho stacca e porta avanti il Real. Vittoria dal peso specifico enorme per Zidane, che sabato ospiterà l'Atletico Madrid per difendere il nuovo vantaggio in classifica sul Barcellona.

Il tabellino

VALLADOLID-REAL MADRID 0-1 (primo tempo 0-0)

VALLADOLID (5-3-2): Masip; Antonito, Joaquín, Kiko, Salisu, García; San Emeterio (dall'81' de La Fuente), Michel (dal 58' Toni Villa), Alcaraz; Ünal (dal 78' Oscar Plano), Guardiola. All. Gonzalez.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Nacho, Varane, Ramos, Mendy; Modric (dall'88' Valverde), Casemiro, Kroos; Isco (dal 73' Lucas Vazquez), Benzema, Rodrygo (dal 93' Jovic). All. Zidane.

Gol: Nacho (R).

Ammoniti: Joaquin (V), Varane (R), Modric (R).

L'esultanza di Nacho dopo il gol in Valladolid-Real MadridGetty Images

La partita in 5 momenti chiave

11’ ANNULLATO IL VANTAGGIO REAL MADRID – Calcio di punizione dalla trequarti di Kroos: pallone sul secondo palo, Casemiro stacca sopra tutti e insacca. Ma la posizione di partenza è di fuorigioco millimetrico: rete annullata dalla Var.

51’ MASIP RISPONDE A RODRYGO - Ottima progressione di Casemiro, che arriva al limite dell'area e calcia verso la porta. La conclusione viene respinta, il pallone finisce sui piedi del giovane brasiliano che cerca il primo palo con il sinistro: ottima risposta del portiere.

67' BENZEMA SFIORA IL VANTAGGIO -Traversone dalla destra di Rodrygo, il francese stacca all'ultimo e sovrasta Kiko: pallone largo di pochissimo.

78' IL VANTAGGIO DEL REAL MADRID - Traversone dalla destra di Tony Kross dopo un calcio d'angolo respinto, Nacho stacca sopra tutti e sblocca il match.

87' ANNULLATO IL PAREGGIO DEL VALLADOLID - Girata di sinistro di Sergi Guardiola da pochi passi, ma la posizione è irregolare: brivido per il Real Madrid.

Il momento social del match

Il migliore in campo

CASEMIRO - Partita di assoluto livello del centrocampista brasiliano. Sblocca il match nel primo tempo con la rete di testa, poi annullata dalla Var per fuorigioco millimetrico. In impostazione è di una pulizia disarmante, in copertura fa il solito preziosissimo lavoro sporco. L'emblema della sua prestazione è l'ultima azione della partita: con la sua pressione solitaria sui difensori del Valladolid impedisce l'ultimo assalto degli avversari e guadagna una rimessa in attacco.

Il peggiore in campo

Karim BENZEMA - Prestazione sottotono dell'attaccante francese. Si rende pericoloso nella ripresa con un colpo di testa che sfiora il palo, ma la sua prova è al di sotto delle aspettative: completamente fuori dalla manovra, non contribuisce a creare i presupposti per la vittoria dei suoi. Da un giocatore come lui ci si aspetterebbe molto di più in una partita di questa importanza.