Vidal denuncia il Barcellona: il cileno reclama 2.4 milioni di premi non pagati

La telenovela tra Arturo Vidal e il Barcellona prosegue. Giusto nel pomeriggio avevamo aggiornato la situazione con la telefonata della Juventus al Barcellona per tentare di inserirsi nella trattativa già aperta con l'Inter; ora invece arrivano dalla Spagna sviluppi interni.

Li riporta la testata ABC che racconta di una situazione piuttosto insolita: ovvero la denuncia di un tesserato alla propria società. E’ il caso di Arturo Vidal e il Barcellona. Alcuni legali in rappresentanza del centrocampista cileno hanno fatto citato in giudizio il Barcellona per un presunto mancato pagamento di alcuni premi risalenti alla scorsa stagione. L’ammontare totale è di 2,4 milioni.

Una causa che Vidal attraverso i suoi avvocati ha depositato lo scorso 5 dicembre; e dalla quale il Barcellona comunica seccamente come non spetti a loro pagare tale importo e che il giocatore fraintenda le clausole del suo contratto.

Vidal - Inter-Barcellona - Champions League 2019/2020 - Getty ImagesGetty Images

Tempistiche dunque che sono antecedenti anche alle polemiche prima del Clasico dello scorso 18 dicembre, quando il cileno aveva abbandonato il centro sportivo del Barcellona in maniera molto polemica all’apprendimento della notizia che non sarebbe stato della partita contro il Real Madrid.

Strategia della tensione: Vidal dovrebbe avere torto, almeno così sostengono alla Spagna

Pare dunque un continuo della strategia della tensione. Da più parti si mormora infatti di un accordo di massima già raggiunto con l’Inter e con Beppe Marotta da tempo; e Vidal sta in qualche modo forzando la sua cessione. Che questa causa sia un ulteriore segnale?

Dalla Spagna ipotizzano di sì anche per una questione: nel contratto tra le parti per sbloccare il bonus presenze che richiede Vidal si dovrebbe aver raggiunto il 60% di presenze in campo in partite ufficiali del Barcellona durante la stagione (calcolate con almeno 45 minuti passati sul terreno di gioco). Vidal ne avrebbe la metà, ma proprio qui sta il nocciolo: il cileno chiede di fatto un ricalcolo e il pagamento di metà del bonus pattuito; il Barcellona invece sostiene che il non raggiungimento di tale soglia esenta il club da qualsiasi forma di pagamento.