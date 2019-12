Grana in casa Barcellona a poche ore dal calcio d'inizio di Barcellona-Real Madrid, Clasico valido come recupero della decima giornata di Liga in programma questa sera al Camp Nou alle 20. Il 32enne centrocampista cileno, secondo quanto riporta Espn, avrebbe abbandonato lasciato l'allenamento dei blaugrana furibondo dopo avere appreso della decisione del tecnico Ernesto Valverde di non schierarlo tra l'undici titolare. Sempre secondo Espn, Vidal non si sarebbe fermato come suo solito a esercitarsi sui tiri in porta: in base alla ricostruzione dell'episodio diversi compagni di squadra avrebbe cercato di calmare il giocatore, ma senza successo.

Arturo VidalGetty Images

Una mossa per rompere col Barça?

La sfuriata di Vidal, come precisa Espn, potrebbe essere interpretata come una mossa del cileno in ottica mercato: su di lui - non è un mistero - ha messo gli occhi da diverso tempo Antonio Conte che, dopo averlo allenato e lanciato ad alti livelli con la Juventus, lo vorrebbe con sé anche all'Inter. Il Barcellona sarebbe intenzionato a escludere contropartite tecniche dall'operazione: il club blaugrana accetterebbe solo contanti avendo la necessità di sistemare i conti entro la prossima estate. In questa stagione Vidal ha collezionato 17 presenze tra Liga e Champions League firmando 4 gol e un assist.