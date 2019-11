Villarreal-Atletico Madrid non si giocherà a Miami, respinto il ricorso della Liga

Il giudice del tribunale di Madrid dà ragione alla federcalcio spagnola, respinge il ricorso della Liga e fa saltare il progetto di far disputare la partita del massimo campionato spagnolo tra Villarreal e Atlético Madrid, in programma il 6 dicembre, a Miami. Secondo il giudice per organizzare una partita al di fuori dei confini nazionali c'è bisogno dell'approvazione di Luis Rubiales, presidente della Rfef, la federcalcio spagnola. La Liga, da parte sua, ha già reagito alla sentenza e chiarito che la sua posizione è di "massimo rispetto per una decisione che non pregiudica i meriti della questione", che sarà risolta nell'udienza del febbraio del 2020 nella quale verrà trattata anche la causa riguardante il rifiuto della Rfef per un'altra partita, Girona-Barcellona, da giocarsi a Miami.