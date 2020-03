Vinicius rivela: "Cristiano Ronaldo negli spogliatoi durante Real Madrid-Barcellona"

Vinicius Junior come Cristiano Ronaldo: la sua corsa alla bandierina e il 'siuuu' urlato al Bernabeu ricordano molto quello del fenomeno portoghese, che era presente in tribuna per assistere al match della sua ex squadra contro il Barcellona.

Non solo. E' lo stesso Vinicius a svelare che Ronaldo si è recato negli spogliatoi a fine primo per caricare i ragazzi del Real Madrid.

" Ci ha dato sostegno in un momento clou, per questo poi ho voluto festeggiare come lui. Ronaldo è un vincente dentro e fuori dal campo "

Una vera e propria venerazione quella di Vinicius per Ronaldo: "Il nostro idolo Cristiano", commenterà poi in una delle sue stories su Instagram.

Anche Ronaldo non ha fatto nulla nascondere la propria fede madrilena: esultanza composta, ma comunque sentita. Dopotutto il Real non batteva il Barcellona al Bernabeu da ben 6 anni.