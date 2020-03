Xavi cambia idea: "Vorrei allenare il Barcellona, ma alle mie condizioni"

A metà gennaio aveva rifiutato la proposta di sostituire Ernesto Valverde sulla panchina del Barcellona, ora si dice pronto a tornare in Catalogna. Xavi, attualmente allenatore dell'Al-Sadd, formazione qatariota, non perde tempo e vuole a tornare alle origini. Lo confessa al quotidiano catalano 'La Vanguardia':

" Ora è chiaro nella mia testa, voglio tornare al Barça. Ora che ho iniziato ad allenare, sento che ho delle cose da dare ai giocatori. Ma ho già chiarito che vorrei iniziare un progetto da zero, ricominciare tutto da capo "

Xavi, che con la Spagna ha vinto un Mondiale e due Europei, vorrebbe lavorare alle sue condizioni:

" Con persone di cui mi fido. Sono per il gioco di squadra, non voglio decidere da solo. Qui all'Al Sadd si prendono decisioni con lo staff. Anche se ho l'ultima parola sull'argomento "

I nomi sono quelli di Carles Puyol, ex difensore e capitano del Barça, e Jordi Cruyff, attuale ct dell'Ecuador. Per quanto riguarda i rinforzi per la prossima stagione, Xavi ha in mente due nomi da inserire sulle fasce: Jadon Sancho del Borussia Dortmund e Serge Gnabry del Bayern Monaco. Neymar, che avrebbe voluto riportare in Spagna già l'estate scorsa, resta un sogno:

" Non so se si adatterebbe all'ambiente sociale, ma dal punto di vista calcistico non ho dubbi sul fatto che sarebbe un affare spettacolare "