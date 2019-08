Zidane: "James Rodriguez? Sono felice di averlo e conto anche su Bale"

" Sono contento dei giocatori che ho a disposizione e mi concentro esclusivamente sulla partita di domani, proprio come i miei calciatori. Siamo preparati e vogliamo competere e fare una grande partita. Ho i migliori giocatori, non ho dubbi "

Così in conferenza stampa il tecnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, alla vigilia della prima partita della Liga che i Blancos affronteranno sul campo del Celta Vigo, risponde alle voci di mercato e su possibili arrivi e partenze in casa Real. "Il Celta è una buona squadra, sappiamo che c'è molta competizione in Liga e dobbiamo disputare una grande partita".

" Giocare bene e vincere è ciò che mi interessa di più. Vincere è la conseguenza di quello che si fa bene sul campo. Preferisco giocare bene perché qui è importante "

James Rodriguez e Bale

" James Rodriguez è in forma e sono felice di averlo nel gruppo. Mi accontento di quello che ho. E conterò sui giocatori che abbiamo. Giochiamo a calcio, ci piace e siamo fortunati a praticare questo sport "

Così Zinedine Zidane alla vigilia del match d'esordio contro il Celta Vigo, risponde in conferenza stampa sulle condizioni del colombiano. Il tecnico francese sembra concedere spazio anche a Gareth Bale, anche lui al centro del mercato.

" Bale sembrava se ne andasse e ora è qui con noi. La dinamica delle cose cambia, ma io conto su di lui. È un giocatore importante e spero che tutti i giocatori vogliano mettermi in difficoltà per formare la squadra "

Pogba e Neymar

Zidane ha poi tagliato corto sul possibile arrivo di Pogba:

" E' del Manchester United. Noi stiamo pensando solo alla partita di domani "

E su Neymar ha aggiunto:

" Non è un giocatore del Real Madrid e ho appena detto che quelli importanti sono i giocatori che sono qui "