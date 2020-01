Zidane: "Migliorare nel 2020, a fine stagione ci giochiamo tutto"

" Quello che voglio per la mia squadra e il mio staff nel 2020 è continuare a migliorare, perché ne avremo bisogno. Le competizioni saranno sempre più complicate e a fine stagione ci giocheremo tutto. E' un processo lungo, e il lavoro quotidiano è la cosa più importante. Nel 2019 abbiamo avuto alcune difficoltà e non abbiamo finito molto bene, anche perché non abbiamo vinto le ultime due partite "

Nella prima conferenza stampa del 2020, Zinedine Zidane guarda così al nuovo anno. "Chiudere senza titoli sarebbe un fallimento? Il fallimento sarebbe non provarci, non dare tutto - ha proseguito l'allenatore del Real Madrid alla vigilia della sfida in Liga con il Getafe - L'importante è dare tutto sul campo, poi vedremo. Una squadra vince il campionato e la Champions League. Tutti gli altri sono stupidi? Non credo". Il tecnico francese, che ha annunciato che Eden Hazard "non ci sarà al 100% per la Supercoppa", si è poi soffermato sulle difficoltà in zona gol nell'ultimo periodo. "Non penso sia un problema, ci sono gare in cui non crei occasioni nitide ed è quello che ci è successo nelle ultime uscite - ha concluso - Ma la cosa più importante è il lavoro quotidiano. Siamo tranquilli".