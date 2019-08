Zidane toglie dal mercato Bale e James Rodriguez: "Sono concentrati solo sul Real Madrid"

Zidane chiude il mercato in uscita? Il tecnico francese si dice soddisfatto della prestazione di Gareth Bale nella prima stagionale contro il Celta Vigo, non solo per l’assist per il gol di Benzema, ma anche per il lavoro a tutto campo (compreso quello difensivo).

" È qui come tutti gli altri. Sono felice per la sua partita, rimarrà qui. Vinicius e Bale hanno fatto bene e difeso bene. Abbiamo parlato prima della gara per dire che rimarrà e tutti i giocatori che abbiamo ora stanno pensando solo alla stagione "

Anche James Rodriguez è concentrato sul Real Madrid, come tutti gli altri...

" Penso che lui e tutti gli altri stanno pensando a giocare. Anche Isco e Lucas hanno fatto bene dopo "

Poi sulla vetta della classifica e il ko del Barça

" Dobbiamo pensare a noi. Era importante conquistare i tre punti e bisogna fare i complimenti ai giocatori. Siamo solo all’inizio del campionato "