Marsiglia (Francia), 13 apr. (LaPresse/AFP) - L'Olympique Marsiglia supera 2-1 il Nimes nella gara valida per la 32/a giornata di Ligue1 ma perde Mario Balotelli, che ha segnato sette reti dal suo arrivo a gennaio, per infortunio. Succede tutto nella ripresa: Germain sblocca il risultato al 27', Luiz Gustavo raddoppia un minuto più tardi. Savanier al 37' accorcia le distanze su rigore, ma il risultato non cambia più. Supermario, toccato duro alla coscia e al ginocchio tra l'11' e il 13', è stato costretto ad alzare bandiera bianca poco dopo la mezzora. L'OM sale così a 51 punti, balzando momentaneamente al quarto posto, mentre il Nimes resta fermo a centro classifica a 43.