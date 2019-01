Ligue 1: Monaco travolto in casa da Strasburgo, pari Nizza

Pesante sconfitta per il Monaco di Henry negli incontri serali della 21/a giornata di Ligue 1: la squadra del Principato viene travolta in casa dello Strasburgo (1-5), ma pesa l'espulsione di Naldo dopo sette minuti. Il Nizza pareggia in casa del Reims grazie al rigore di Walter al nono minuto di recupero. I risultati odierni validi per la 21/a giornata di Ligue 1. Psg - Guingamp 9-0, Monaco - Strasburgo 1-5, Nimes - Tolosa 0-1, Reims - Nizza 1-1.