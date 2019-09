Il St. Etienne, ultimo in classifica espugna il campo del Nimes nella sfida valida per l'ottava giornata di Ligue 1. Decisiva la rete di Debucky al 68'. St.Etienne in 10 uomini per l'espulsione di Hamouma al 74'. Lo Strasburgo supera in casa il Montpellier con rete di Ajorque al 25'.