Balotelli reagisce: "Concentratevi sui problemi veri"

Mario Balotelli continua a essere al centro dell'attenzione. Dopo la bravata della scommessa in cui un suo amico si è gettato in mare in sella a una vespa e per il quale è stato multato per inquinamento ambientale, Supermario è stato criticato da tutti come istigatore del gesto e non ha voluto mettere a tacere la cosa, ma anzi ha rincarato la dose tramite il proprio profilo Instagram.

Polemicamente, Mario ha postato nelle sue storie un video di liquami che si riversano in mare e a compendio la scritta:

" Concentratevi sui problemi veri o forse devo dire che sono stato io che magari intervenite subito? "

A corredo c'è anche un post in cui compare la foto con la figlia Pia e l'amico in questione, Catello Buonocore.

Lo stesso Buonocore, poi. riposta la stessa foto, ma scusandosi:

" Niente d aggiungere solo tante scuse a tutto il popolo napoletano!! Era solo una ragazzata da persone mature "