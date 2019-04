Minuto 82 di Bordeaux-Marsiglia. Balotelli finisce a terra dopo un violentissimo scontro con Pablo Castro. È il giocatore dei padroni di casa a rifilare una violentissima spallata all’attaccante della Nazionale italiana, con il sig. Hakim Ben El Hadj costretto ad estrarre il cartellino rosso diretto al difensore del Bordeaux.

Ricorso del Bordeaux, chiesta una sanzione per Balotelli

I Girondini, però, non ci stanno e fanno ricorso, non tanto per discutere sul colore del cartellino da assegnare a Pablo Castro, ma per segnalare che il proprio difensore fosse stato provato in precedenza. Il Bordeaux ha, infatto, portato le immagini - non viste dal direttore di gara e non segnalate dai tecnici della VAR - in cui l’ex attaccante di Milan e Inter rifila una violentissima gomitata allo stesso Pablo Castro che poi si ‘vendicato’ in un secondo momento.

Il giocatore del Bordeaux ha rimediato un rosso e una frattura del naso, mentre Balotelli ha potuto concludere in maniera tranquilla il suo match nonostante il Marsiglia abbia perso per 2-0 in una sfida cruciale per l’assalto alla Champions League.

Ora la prova tv: quanto rischia Balotelli?

Il classe ’90 sarà già assente per il prossimo match di Ligue 1 contro il Guingamp per somma di ammonizioni, poi mancheranno 6 giornate al termine di campionato. La condotta si può definire ‘violenta’ e quindi il Giudice Sportivo, visionando il filmato alla prova tv, potrebbe sanzionare il giocatore proprio con 6 giornate di squalifica. Anche se il regolamento, se applicato alla lettera, potrebbe portare il Giudice Sportivo a squalificare Balotelli per un periodo tra i sei mesi e un anno per condotta giudicata ‘violentissima’.