Balotelli segna al debutto, ma il Marsiglia perde: 1-2 col Lille, ora Garcia rischia

Notte da incubo per il Marsiglia che perde 2-1 al Velodrome contro il Lille, seconda forza della Ligue 1, nel giorno del debutto di Mario Balotelli. L'attaccante, appena arrivato all'Olympique dopo l'addio al Nizza, entra al 74' e va a segno al 96' con un colpo di testa sul primo palo su corner di Strootman. Un gol importante per il morale del giocatore ma inutile per la formazione di Rudi Garcia, la cui panchina dopo questo ko torna a scricchiolare paurosamente: il terzo posto, l'ultimo utile per qualificarsi alla prossima Champions League, resta lontanissimo. La partita del Velodrome verrà ricordata anche - se non soprattutto - per le intemperanza dei tifosi di casa che hanno costretto il direttore di gara Amaury Delerue a sospendere il gioco per circa mezz'ora al 58' quando, da un settore dello stadio, sono stati lanciati sul terreno di gioco diversi petardi che sono esplosi vicini ad alcuni giocatori.

Mario Balotelli con la maglia del MarsigliaGetty Images

L'Olympique rimane in 10: espulso Thauvin

Entrambe le reti del Lille portano la firma del 23enne ivoriano Nicolas Pepe. L'attaccante sblocca il risultato nei minuti di recupero del primo tempo trasformando un calcio di rigore concesso per un fallo di Luiz Gustavo su Celik. Il Marsiglia prova a reagire ma si complica la vita al 67' quando rimane in dieci per l'espulsione di Thauvin, cacciato anzitempo dal terreno di gioco per un fallaccio da dietro su Koné che gli costa il cartellino rosso diretto. Al 74' è il momento di Balotelli che entra in campo al posto di Kamara e un minuto dopo si fa subito notare con un destro che finisce di poco alto sopra la traversa. In contropiede al 94' il Lille trova il raddoppio: Ikoné parte in contropiede e serve un pallone d'oro a Pepe che segna con un sinistro rasoterra che finisce tra le gambe di Mandanda. La rete di Balotelli al 96' fissa il risultato sul definitivo 1-2.