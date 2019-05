Buffon, aria d'addio al PSG. Tuchel lo avverte: "Basta all'alternanza dei portieri"

" Non possiamo continuare così "

L'allenatore del Paris Saint-Germain Thomas Tuchel ha assicurato venerdì che dalla prossima stagione metterà fine all'alternanza tra i suoi portieri, Alphonse Areola e Gianluigi Buffon. In questa stagione, Areola (20 partite in Ligue 1, 3 in Champions League) e Buffon (15 partite in Ligue 1, 5 in Champions League) si sono divisi quasi equamente gli incontri del PSG.

" Non possiamo andare avanti così, siamo il primo club nella storia del calcio a farlo, non è possibile "

Parole che suonano come un possibile addio di Buffon al club parigini, visto che il 41enne ex portiere della Juve ha un contratto in scadenza a giugno. Il francese Areola ha invece recentemente rinnovato fino al 2023.