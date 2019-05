Buffon, che errori. Balotelli, rosso e addio: gli esiti dell'ultima giornata in Ligue 1

Si è chiusa ufficialmente stasera la Ligue 1. Il campionato francese attendeva difatto solo un verdetto: ovvero chi tra Dijon e Caen sarebbe andato giù direttamente senza passare dallo spareggio. E’ proprio il Caen, che perde 1-0 in casa contro il Bordeaux. Il Dijon infatti vince 2-1 col Tolosa e scavalza al terz’ultimo posto la squadra del nord della Francia. Dijon che giocherà lo spareggio con il Lens.

Al di là di questo non c’era più nulla da decidere. Il PSG cade per 3-1 a Reims e lo fa con la complicità di Buffon, rivedibile nelle prime due reti della squadra capitale dello Champagne.

Non va bene nemmeno a Mario Balotelli, che con il suo OM entra e viene espulso dopo 30' in campo. Poco importa al Marsiglia che vince comuqnue 1-0 grazie al gol di Thauvin.

Questi i verdetti definitivi: PSG campione di Francia; Lille qualificato in Champions; Lione ai preliminari di Champions Leagye. St Etienne e Rennes in Europa League; Strasburgo ai preliminari di Europa League. Caen e Guingamp in Ligue2.