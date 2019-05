Quale sarà il futuro di Gigi Buffon? Al momento non non lo sa nemmeno lui ma non perché non abbia opzioni, si tratta proprio di scelta di vita. Le anticipazioni di ciò che andrà in onda giovedì sera nella trasmissione "E Poi C'è Cattelan" lasciano infatti la porta aperta a diverse opzioni.

" Il Paris Saint Germain mi ha proposto il rinnovo, ma voglio capire se davvero riteniamo giusto andare avanti insieme, io e loro "

Gigi a 41 anni è di nuovo di fronte alla scelta più difficile: continuare o smettere? Ecco una delle opzioni dopo il calcio...

" Finirò la mia collezione di squadre di Subbuteo "

Il campionato francese

" In Italia pensiamo che il campionato francese sia meno evoluto del nostro, ma ha individualità eccelse. Squadre come il Lille o il Lione da noi arriverebbero fra le prime cinque. Lo stesso vale per il Rennes "

L'Italia del 2006

" Lippi è un uomo incredibile dal punto di vista empatico e morale. Gattuso e Cannavaro sono grandi motivatori, come anche Materazzi "