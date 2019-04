Buffon vince lo scudetto col PSG e vola in doppia cifra: dieci titoli in carriera, nove con la Juve

Gianluigi Buffon ha vinto lo scudetto in Francia con la maglia del PSG, si tratta del primo sigillo fuori dai nostri confini per il portiere che in passato ha conquistato ben nove tricolori tutti con la Juventus (2002, 2003 e i sette consecutivi dal 2012 al 2018). Il 40enne, che quest’anno è approdato a Parigi dopo aver interrotto la sua lunga storia d’amore con i bianconeri, ha toccato così la doppia cifra: addirittura 10 scudetti in carriera! Un numero invidiabile che pochi fuoriclasse della storia del calcio possono vantare.

Il titolo è arrivato con cinque giornate di anticipo dopo che il Lilla ha pareggiato la propria partita, la compagine capitolina ha brindato di fronte al televisore senza dover scendere in campo per blindare un trionfo già ipotecato da tempo e per cui si attendeva solo l’ufficialità matematica. La consacrazione è arrivata poco dopo, con la vittoria per 3-1 sul Monaco (tripletta di Mbappé).

Gigi Buffon può così consolarsi dopo l’eliminazione subita agli ottavi di finale della Champions League quando anche un suo grave errore fu determinante per lanciare il Manchester United verso i quarti. L’estremo difensore ha celebrato il successo sui social network postando una citazione di James Baldwin: “Le persone che non soffrono mai non possono crescere né sapere chi sono“.