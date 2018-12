Calcio, Neymar-PSG: clausola rescissoria da 160 milioni di euro nel 2020

Madrid (Spagna), 26 dic. (LaPresse) - Neymar continua a pensare al Barcellona. Dopo una stagione e mezza al Psg, il brasiliano non ha abbandonato il suo grande desiderio: tornare al Camp Nou, dove si sentiva davvero felice al contrario di adesso. Ma l'attaccante è consapevole che concretizzarlo non sarà facile. Fonti del club blaugrana hanno tuttavia riferito ad 'As' che il contratto di 'O Ney' con i parigini prevede una clausola rescissoria di 160 milioni che scatterà a partire dal 2020. Fino ad ora il Psg ha assicurato di voler trattenere in ogni modo il nazionale verdeoro, ma tra un anno e mezzo il giocatore potrebbe liberarsi senza l'ok del club. E, oltre al Barcellona, potrebbero entrare in gioco le altre big d'Europa.