Henry non è più l'allenatore del Monaco: torna Jardim?

Dopo 103 giorni, termine l’avventura di Thierry Henry sulla panchina del Monaco che ha ufficializzato la sua sospensione. Non è un esonero a tutti gli effetti, ma poco ci manca perché la panchina è stata affidata a Frank Passi in attesa di capire chi sarà il nuovo tecnico. Si parla addirittura di un ritorno di Leonardo Jardim che nel frattempo ha detto di no ad un paio di panchine in Cina.

Arrivato il 13 ottobre, in seguito all’esonero di Jardim, l’allenatore francese - ex vice di Roberto Martinez alla Nazionale belga - non è riuscito a risollevare le sorti del Monaco, anzi. La formazione monegasca giace ancora in zona retrocessione, con la squadra di Henry che è riuscita a vincere solo due delle 12 gare di campionato disputate dopo l’arrivo di Titì.