Il PSG e Buffon si separano: ufficiale l'addio dopo una sola stagione

Il giorno dell'addio è arrivato. Potrà anche non essere emotivo come quello alla Juventus di un anno fa, ma in ogni caso fa sempre effetto sapere che Gianluigi Buffon è sul mercato, come annunciato ufficialmente dal Paris Saint-Germain.

" Un gentiluomo sul campo e fuori e un compagno di squadra straordinario. Ti auguriamo il meglio per il futuro. Ciao e grazie per tutto grande Buffon. "

Così il PSG ha salutato Buffon su Twitter, confermando in un comunicato pubblicato sul proprio sito la decisione di non prolungare il contratto dell'ex portiere della Juventus, in scadenza il 30 giugno. Una separazione serena, senza polemiche, arrivata a conclusione di una stagione in cui però club e giocatore non sono riusciti nemmeno ad avvicinarsi alla conquista della Champions League, il grande sogno stagionale. Buffon, in ogni caso, si è messo in tasca una Ligue 1 e una Supercoppa francese, inserendo altri due trofei in ua bacheca già strapiena.

Il messaggio su Instagram citando Hemingway

Il messaggio di Buffon sul sito del PSG

" Grazie a tutti per l'opportunità di vivere a Parigi. Grazie per le emozioni condivise insieme. Dodici mesi fa sono arrivato al PSG pieno di entusiasmo e accolto dall'incredibile calore dei tifosi. È stato davvero commovente. Grazie, ancora una volta, con tutto il cuore. Lascio felice di aver vissuto questa esperienza che mi ha indubbiamente migliorato e fatto crescere. Oggi termina la mia avventura fuori dall'Italia. Voglio ringraziare il presidente Nasser Al-Khelaïfi, l'intero club e i miei compagni di squadra. Vi auguro tutto il meglio, convinto che tutti voi scriverete insieme le pagine di una magnifica storia. Ernest Hemingway ha scritto che ci sono solo due posti al mondo in cui si può vivere felici: a casa e a Parigi. Da oggi varrà anche per me: Parigi, da qualche parte, sarà sempre un po' la mia casa. "

E ora? Il ritiro appare ancora lontano

Il prossimo passo, appurato che Buffon non proseguirà al PSG, è capire cosa deciderà di fare l'ex bianconero della propria vita e della propria carriera. Continuerà a giocare o appenderà le scarpe al chiodo? Al momento, la prima opzione sembra essere quella più probabile. Magari nuovamente in Serie A, dove ha scritto pagine di storia prima con la maglia del Parma e poi con quella della Juventus. Gigi, in sostanza, appare deciso ad andare avanti almeno per altri 12 mesi. Un po' a sorpresa, ma neppure troppo, anche lui sarà uno dei protagonisti della finestra di mercato che sta per iniziare.