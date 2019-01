Il PSG esagera: 9-0 al Guingamp, triplette per Cavani e Mbappe, doppietta per Neymar

Il PSG riscrive la propria storia: mai in Ligue 1 era riuscito a vincere con uno scarto di nove reti di fronte al pubblico amico, solo una volta aveva vinto per 9-0 (nel 2016 a Troyes). Dopo esser stati eliminati nella Coupe de Ligue dal piccolo Guingamp il PSG si prende la squillante rivincita sotterrando di reti la formazione bretone e al contempo portandosi a +13 sulle inseguitrici (Lille in primis), ormai ridotte a sparring partner.

I protagonisti principali del festival del gol sono gli indemoniati Edinson Cavani e Kylian Mbappe, autori di due triplette al Parco dei Principi; Neymar è appena un gradino sotto con una doppietta d'autore, mentre l'altro gol della serata è firmato dall'esterno destro Thomas Meunier. Unica nota stonata della serata parigina è l'infortunio di Marco Verratti, finito in ospedale dopo aver rimediato una brutta botta alla caviglia. Da valutare entità e tempi di recupero, ma le sensazioni non sono buone.