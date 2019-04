Il PSG omaggia Notre-Dame: niente sponsor e nome sulla maglia, c'è spazio solo per la Cattedrale

È la giornata del titolo, ma il PSG omaggia la cattedrale di Notre-Dame. Per il match casalingo contro il Monaco, la dirigenza del club parigino ha deciso di scendere in campo con una maglia speciale, ‘dimenticandosi a casa’ sponsor e nome dei giocatori. Oggi c’è qualcosa di più importante da ricordare che le pubblicità o i giocatori in campo, ovvero la Cattedrale di Parigi, una delle più famose di tutto il mondo.

Questo il modo del PSG di omeggiare Notre-Dame, simbolo di tutta la Francia, la cui Cattedrale è andata a fuoco lo scorso 15 aprile. L’incendio ha provocato il crollo delle guglie e del tetto e ha causato il ferimento di tre persone scatendando una corsa alla benificenza di star e personalità importanti, portando al versamento di più di 800 milioni di euro per la ristrutturazione, con l’obiettivo di averla pronta per le Olimpiadi di Parigi 2024.

Anche il Monaco ha voluto fare la sua parte, con il simbolo stilizzato dalle cattedrale sul fronte della maglia di gioco indossata da Falcao e compagni.