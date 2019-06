Leonardo al PSG, ora è ufficiale: è il nuovo direttore sportivo al posto di Henrique

Dopo l’interruzione del rapporto con Antero Henrique, il PSG trova un nuovo direttore sportivo: Leonardo. Grande ritorno a Parigi per l’ex dirigente rossonero che al PSG aveva già collaborato dal 2011 al 2013, prima di lasciare a seguito della squalifica comminata a suo carico dopo un alterco avuto negli spogliatoi con l’arbitro Alexandre Castro dopo il match PSG-Valenciennes.

Da quel momento la squalifica, l’addio al PSG, e il ritorno da allenatore, per una breve parentesi all’Antalyaspor nel 2017, fino al ritorno al Milan come dirigente. In rossonero, però, non è durata con Leonardo rimasto una sola stagione.

" Sono davvero entusiasta per il mio ritorno al PSG. Ho avuto grandissimi emozioni in questo club, prima negli anni ’90 come calciatore, poi - più recentemente - come dirigente al fianco del nostro Presidente, Nasser Al-Khelaïfi. Torno a Parigi con grande entusiasmo ed energia. [Leonardo] "

Mercato? Si pesca di nuovo in Serie A

Leonardo è pronto a fare nuovamente mercato in Italia, esattamente come fece nel suo primo capitolo a Parigi. Per sostituire Buffon, infatti, il primo nome sulla sua lista della spesa è quello di Donnarruma, con il Milan che potrebbe cedere in caso di mancata partecipazione all’Europa League.