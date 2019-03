Nonostante le numerosissime assenze (out i vari Neymar, Cavani, Di Maria, Dani Alves, Draxler e Meunier), il PSG di Tuchel espugna di misura Tolosa grazie al mancino vincente al 74' di Mbappé. Padroni di casa con un grande rimpianto: il miracolo di Aréola, che a inizio ripresa sbarra la strada al lanciatissimo Sanogo. Parigini a 80 punti, a +20 sul secondo posto occupato dal Lilla e titolo che, a 8 giornate dalla fine, potrebbe già arrivare nel prossimo turno.

La cronaca della partita

Primo tempo a ritmi sostanzialmente blandi ma le occasioni non mancano. Al 17', Mbappé se ne va in progressione e conclude a rete di mancino; la respinta di Reynet finisce sui piedi dell'accorrente Choupo-Moting, che incredibilmente, a porta vuota, calcia alto sopra la traversa. Al 33', gol annullato al PSG: sugli sviluppi di un corner calciato teso, colpo di testa di Kimpembe sull'uscita di Reynet e zampata vincente, a porta sguarnita, di Marquinhos. Dopo le consultazioni al VAR, rete annullata per "carica" di Kimpembe sull'estremo difensore di casa. Al 38', buona chance per il Tolosa: corner di Durmaz e stacco di Jullien con palla respinta da un attentissimo Aréola. Il primo tempo si chiude con un'invasione di campo di un fan di Mbappé, subito fermato dal servizio di sicurezza dello Stadium Municipal. Nella ripresa, il Tolosa spreca una grossissima chance per portarsi in vantaggio: sugli sviluppi di una più che rischiosa palla in orizzontale giocata dalla difesa parigina, Sanogo si ritrova tutto solo di fronte ad Aréola, che para miracolosamente coi piedi la conclusione a botta sicura dell'attaccante di casa. E' il 52'. Il PSG sembra più preoccupato a non perdere altri pezzi più che al risultato. Tuttavia, dopo il proficuo ingresso in campo di Verratti, riesce comunque a trovare il gol partita: al 74', cross dalla destra di Kehrer e aggancio in area di Mbappé, che col mancino insacca nell'angolino basso decidendo così il match.

La statistica chiave

7 - Mbappé ha segnato consecutivamente negli ultimi 7 match di Ligue 1. Vero record.

Il tweet

Il migliore

Kylian MBAPPE (PSG): gol di finitura pregiata e, per giunta, decisivo. Il PSG super incerottato non può che aggrapparsi a lui.

Il peggiore

Eric Maxim CHOUPO-MOTING (PSG): velleitario là davanti. Anzi, disastroso, ripensando al pallone calciato (al 17') alto sopra la traversa a porta sguarnita.

La dichiarazione

Thomas TUCHEL (tecnico del PSG): "Una gara difficile con il Tolosa che ci ha messo in difficoltà. Stiamo cercando di recuperare più giocatori possibili ma non è affatto semplice. Ora, testa alla semifinale di Coppa di Francia mercoledì sera contro il Nantes".

Il tabellino

TOLOSA-PSG 0-1

Tolosa (4-2-3-1): Reynet; Amian Adou, Shoji, Jullien, Sylla; Cahuzac (89' Leya Iseka), Sidibé (75' Manu Garcia); Durmaz (82' Mubele), Sangaré, Gradel; Sanogo. All.: Casanova.

PSG (3-4-3): Aréola; Kehrer, Marquinhos, Kimpembe; Dagba (73' Thiago Silva), Paredes, Bernat, Kurzawa (62' Verratti); Nkunku (63' Diaby), Mbappé, Choupo-Moting. All.: Tuchel.

Arbitro: Amaury Delerue di Bordeaux.

Gol: 74' Mbappé (P).

Note - Recupero 3+3. Ammoniti: Sangaré, Sidibé, Kehrer.