PSG, altra sconfitta: vince il Montpellier 3-2 nel recupero

Il PSG è stato sconfitto per 3-2 in casa del Montpellier, nel recupero della 34esima giornata della Ligue 1, non giocata nel week end per l’impegno del PSG in finale di Coppa di Francia. Un ko indolore per i parigini, già campioni di Francia dalla domenica di Pasqua. Tre punti importanti, invece, per il Montpellier che resta così in corsa per il 4° posto utile per un piazzamento in Europa League.

Nel primo tempo, PSG in vantaggio al 12' con un autogol di Oyongo. Il pareggio del Montpellier, con un altro autogol, di Kimpembe al 21'. Nella ripresa ospiti di nuovo avanti con Di Maria al 62’, ma nel finale rimonta il Montpellier con Delort all'80' e Camara all'85'.