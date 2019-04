Per la prima volta, una donna dirigerà una partita della Ligue 1: la pioniera sarà Stéphanie Frappart a cui è stata affidata la gara tra Amiens e Strasburgo di domenica. La Federazione calcistica francese le ha dato questa chance a meno di due mesi dalla Coppa del Mondo femminile che si disputerà proprio in Francia.

La Frappart, 35 anni, arbitra dal 2014 in Ligue 2 ed è l'unica che può vantare questo traguardo. Se Nelly Viennot è stata, infatti, assistente per dieci anni nell'élite fino al 2007, mai una donna era stata nominata arbitro centrale di una partita della prima divisione del campionato francese.

Questa esperienza in Ligue 1, in una partita tra la 17esima e la decima squadra del campionato francese, fa parte della sua preparazione per la Coppa del Mondo 2019 (in programma dal 7 giugno al 7 luglio), dove sarà uno dei 27 arbitri nominati dalla FIFA. Curiosamente in sala VAR ci sarà Clément Turpin, l'arbitro di Juventus-Ajax.

Nel settembre 2017, la tedesca Bibiana Steinhaus è diventata la prima donna arbitro in un grande campionato professionistico, durante la partita tra Hertha Berlino e Werder Brema in Bundesliga, categoria in cui ha arbitrato anche in questa stagione. A tutti i livelli, la Federazione calcistica francese (FFF) conta mille arbitri donna e si aspetta di beneficiare dell'effetto leva della Coppa del Mondo 2019 per raggiungere quota 1500.

Stéphanie Frappart è l'unica donna in grado di vivere in parte grazie all'arbitraggio, in "una sorta di semiprofessionismo con un mensile fisso e l’indennità per le partite", ha spiegato lo scorso aprile all'AFP Pascal Garibian, il capo degli arbitri francesi. Parallelamente all'attività arbitrale, la Frappart lavora ancora tre giorni alla settimana. Noi ci auguriamo che certe barriere possano essere abbattute anche in Italia, anche se le premesse e il clima culturale non ci fanno essere ottimisti.