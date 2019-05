Trema il PSG: il presidente Al Khelaifi sotto inchiesta per corruzione

Cattive notizie in casa del PSG. Dopo le beffe sportive della finale di Coppa di Francia e la solita eliminazione dalla Champions League, il PSG deve affrontare un altro dispiacere. O forse potenziale tale. E’ di oggi infatti la notizia, direttamente dal quotidiano della capitale francese Le Parisien, che il presidente Nasser Al Khelaifi è finito sotto inchiesta per "corruzione attiva".

Il tutto sarebbe legato a un affare con l’ex presidente della IAAF, la Federazione internazionale di atletica, Massata Diack, per tentare di portare a Doha i Mondiali di atletica del 2017 (poi però andati a Londra).

Nel mirino della magistratura francese ci sarebbero due versamenti, da 3,5 milioni, registrati nel 2011, che avevano come obiettivo facilitare l’organizzazione della kermesse mondiale di atletica del 2017. Al Khelaifi era già stato interrogato a marzo per chiarire il suo ruolo in una società fondata e diretta dal fratello, in relazione a un’altra società, senegalese, di proprietà del figlio di Diak.

L’avvocato di Al Khelaifi ha subito affermato come le accuse siano "infondate", basate su "approssimazioni"; specie considerando che il presidente del PSG fu azionista della società del fratello solo tra il 2013 e il 2016.

A dovere di cronaca giova ricordare come Doha abbia poi effettivamente ospitato i mondiali di atletica, ma nell’edizione del 2019.