Voci dalla Germania: niente rinnovo per Buffon, al PSG torna Trapp

Gianluigi Buffon non verrà confermato dal Paris Saint-Germain a giugno. Secondo quanto riporta la 'Bild' il portiere 41enne, in scadenza di contratto, non riceverà alcuna proposta di rinnovo dai campioni di Francia, intenzionati a richiamare Kevin Trapp - attualmente in prestito all'Eintracht Francoforte - per sostituire l'ex capitano della Juventus. Quest'anno Buffon, che si è alternato tra i pali con Aerola, ha collezionato 22 presenze subendo 27 gol.

Trapp, Areola e... De Gea

Oltre a far rientrare Trapp dal prestito si parla anche di un'offerta di 70 milioni indirizzata al Manchester United per David De Gea da parte del PSG. Fosse confermata allora il divorzio di Buffon con il club parigino sarebbe inevitabile.