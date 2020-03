Anche il Lione mette i giocatori in disoccupazione parziale: pagherà il 70% lordo

Amiens, Montpellier e Nimes e ora anche il Lione: provvedimento ufficiale da parte della squadra di Rudi Garcia che mette in disoccupazione parziale tutti i membri sportivi del club, giocatori compresi quindi. L’annuncio è arrivato direttamente dal club francese, avversario della Juventus in Champions League, attraverso una nota apparsa nelle scorse ore sul sito ufficiale.

Date le misure prese dalle autorità per combattere la diffusione di Covid-19, che hanno portato alla sospensione di tutte le competizioni e degli allenamenti, l`Olympique Lyonnais, come altri club della Ligue 1, riferisce di aver ha messo tutto il personale sportivo in disoccupazione parziale fino a nuovo avviso

La dirigenza del Lione a seguito della sospensione delle competizioni causata dalla pandemia di coronavirus ha annunciato che pagherà il 70% lordo dei salari.