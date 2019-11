Ancora Icardi, il PSG passa 2-0 sul Lille: parigini a +11 sulla seconda

Non si ferma più Mauro Icardi, ormai punto di riferimento di un PSG che in Francia fa il bello e il cattivo tempo. I parigini superano anche la sesta forza della classifica di Ligue 1, ovvero il Lille, con un netto 2-0 dove ad aprire le marcature è stato ancora l’ex attaccante dell’Inter.

Icardi infatti è andato in gol per la sesta volta in 7 partite giocate in questa stagione con la maglia del PSG: un rendimento da record. Solo Ibrahimovic e Neymar hanno fatto meglio di lui in questa speciale classifica, con Icardi che ha bruciato ad esempio anche una stella come Cavani (che per segnare 6 gol ebbe bisogno di 10 partite).

Gode dunque il PSG, sempre più convinto del riscatto di Icardi – passato all’ultimo secondo del mercato a Parigi con la formula del prestito – ma soprattutto sempre più primo in classifica. La vittoria, arrotondata poi dal 2-0 di Di Maria alla mezz’ora, proietta la squadra di Tuchel a 33 punti dopo 14 partite, 11 in più del Marsiglia secondo impegnato domenica il casa del Tolosa.