Un Lione generoso, ma a tratti distratto e sciupone, sbanca in rimonta il Matmut Atlantique di Bordeaux. Girondini in vantaggio al 15' dopo un retropassaggio killer di Andersen; la formazione ospite (prossimo avversario della Juventus in Champions League), però, non si abbatte e, nella ripresa, ribalta il risultato con un uno-due fulminante firmato Cornet e Dembélé al 50' e al 53'. La formazione di Rudi Garcia spreca le tante occasioni per triplicare e rabbrividisce nel finale per il gol di Koscielny annullato dalla VAR per un fuorigioco millimetrico del difensore ex Arsenal. Finisce 1-2: Lione che prosegue bene il proprio cammino nel 2020 dopo le vittorie in Coppa di Francia (7-0 al Bourg en Bresse) e Coppa di Lega (3-1 al Brest), portandosi a 29 punti nella cortissima classifica di Ligue 1, attualmente scalata di ben sette posizioni (dalla dodicesima alla quinta, in attesa delle altre partiti). Il Bordeaux di Paulo Sousa, invece, resta a quota 26.

Il tabellino

BORDEAUX-LIONE 1-2

Bordeaux (3-4-2-1): Costil; Mexer, Koscielny, Pablo; Sabaly (54' Kalu), Otavio, Tchouaméni (40' Oudin), Benito; Basic, de Préville (70' Hwang); Briand. All.: Paulo Sousa.

Lione (4-2-3-1): Lopes; Rafael, Marcelo, Andersen, Marçal; Caqueret (94' Tousart), Thiago; Traoré (64' Terrier), Aouar (90' Denayer), Cornet; Dembélé. All.: Rudi Garcia.

Arbitro: Clément Turpin di Oullins.

Gol: 15' Briand, 50' Cornet (L), 53' Dembélé (L).

Assist: Dembélé (L, 1-1), Cornet (L, 1-2).

Note - Recupero: 2+4. Ammoniti: Rafael, Traoré, Poussin (dalla panchina), Lopes.

La cronaca della partita in 16 momenti chiave

3' - AOUAR! Il capitano del Lione arriva dalle retrovie sulla bella palla bassa di Traoré dalla destra: Costil si accartoccia e blocca la sfera a terra.

7' - STAFFILATA DI AOUAR DAL LIMITE DELL'AREA! Ancora il numero 8 del Lione: collo interno, col destro: traiettoria potente ma che non gira a sufficienza e finisce larga di poco sul palo più lontano.

15' - DIAGONALE MANCINO DI CORNET! La palla fa la barba il palo, uscendo di pochissimo sul fondo: Lione vicinissimo al vantaggio al quarto d'ora.

15' - GOL DEL BORDEAUX CON BRIAND! Alla prima sortita offensiva, padroni di casa in vantaggio. Su pressione di de Préville, Andersen si macchia di un retropassaggio assassino sul portiere Lopes, non accorgendosi della presenza in area di Briand, che si impossessa del pallone e insacca con facilità: 1-0!

21' - LA RISPOSTA DI DEMBELE! Bel sinistro a giro da oltre 20 metri: palla alta di pochissimo: Lione che prova a rientrare sui binari giusti.

41' - CORNET SI DIVORA IL GOL DEL PAREGGIO! Il numero 27 del Lione, su palla vagante in area dopo la deviazione di Pablo, ha la possibilità di calciare solissimo, a tu per tu con Costil: la palla termina incredibilmente sui cartellini pubblicitari.

45'+1 - SABALY! CI prova il Bordeaux col suo esterno destro: diagonale destro a lato non di molto di un nuovo disimpegno da dimenticare della difesa del Lione.

46' - SUBITO BORDEAUX VICINO AL RADDOPPIO CON OUDIN! Il neoacquisto segue un passaggio lungo di Basic e approfitta di un'uscita così e così di Lopes: la palla sbatte sull'esterno della rete dopo una leggera deviazione del portiere.

50' - GOL DEL LIONE CON CORNET! Apertura da destra a sinistra di Dembélé per Cornet, che controlla prima di tirare dal limite: la deviazione di Sabaly spiazza l'incolpevole Costil: 1-1!

53' - GOL DEL LIONE CON DEMBELE! Contropiede perfetto della formazione di Rudi Garcia: su palla persa da Oudin, Marcelo serve a centrocampo Aouar, che lancia Cornet sulla sinistra. Cross per Dembélé e staffilata all'angolino dell'ex Fulham e Celtic: 1-2!

68' - TERRIER, APPENA ENTRATO, VA SUL FONDO SULLA DESTRA! Palla rasoterra che attraversa tutta l'area piccola senza trovare la deviazione vincente, in scivolata, di Cornet: Lione pericolosissimo.

70' - AOUAR LANCIA SULLA SINISTRA CORNET! Il numero 27 del Lione scatta, entra in area e conclude rasoterra: Costil respinge il pallone coi piedi.

75' - TRAVERSA DEL LIONE CON DEMBELE! Bellissima azione degli ospiti col filtrante di Cornet per l'ex Fulham e Celtic, il cui tocco sotto a tu per tu con Costil, va a sbattere sul legno più alto.

78' - IMPROVVISATA DI AOUAR! Altro tocco sotto, deviato dalla schiena di Costil in uscita. La palla s'impenna a porta sguarnita ma, di testa, il capitano del Lione manda alto.

81' - BRIAND! Sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina, è bravo a controllare con la coscia e a concludere di mezzo esterno: palla alta sopra la traversa ma buon tentativo per il Bordeaux.

84' - GOL ANNULLATO DALLA VAR A KOSCIELNY DEL BORDEAUX L'ex Arsenal trova la deviazione in mischia, in area piccola, sulla spizzata di Pablo. La rete del 2-2, però, viene annullata dopo il "check" all'occhio elettronico che rileva una posizione millimetrica di offside di Koscielny, al di là della linea con la spalla. Sospiro di sollievo per il Lione.

Il migliore

Cornet. Al di là del gol già fatto ma gettato alle ortiche nel primo tempo, nel secondo diventa assoluto protagonista con la rete dell'1-1 (con deviazione di Sabaly) e con il preciso assist per Dembélé 3' più tardi. Stesso dicasi proprio per l'ex Fulham e Celtic, che esce dal match col medesimo computo del compagno d'attacco.

Il peggiore

Andersen. Un retropassaggio-killer, che porta alla rete di Briand al 15', e tanta, troppa incertezza al centro della difesa del Lione.

