Cinquina del PSG al Montpellier, +13 sul Marsiglia

Dilaga il Paris Saint-Germain nell'anticipo della ventiduesima giornata di Ligue 1. Al Parco dei Principi i campioni di Francia in carica superano nettamente il Montpellier per 5-0. Sblocca il risultato Pablo Sarabia dopo appena otto minuti di gioco; il raddoppio lo autografa Angel Di Maria al 41esimo, poi un autogol di Congre determina il 3-0.

Nella ripresa Kylian Mbappe firma il poker al 57esimo, poi è proprio Kurzawa (esterno sinistro molto vicino alla Juventus in questa finestra di mercato: saltato negli ultimi giorni lo scambio con Mattia De Sciglio) a segnare la rete del definitivo 5-0 al 65esimo minuto di gioco.

Ospiti in nove per le espulsioni di Bertaud al 17esimo e Chotard all'88esimo. Icardi, entrato in campo al posto di Mbappe al minuto 68, non ha trovato il modo di gonfiare la rete. In classifica, PSG primo con 13 punti di vantaggio sul Marsiglia impegnato domani a Bordeaux. Montpellier quarto con 33 punti. Toccante l'omaggio del Parc a Kobe Bryant.