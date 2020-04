In un intervento del Primo Ministro al Parlamento francese, è stata data la comunicazione dell'interruzione ufficiale del campionato transalpino.

La Ligue 1 2019-2020 si ferma qui, senza ulteriori rinvii. A comunicarlo è il Primo Ministro Edouard Philippe in un intervento al Parlamento francese.

La stagione 2019-2020 degli sport professionistici, in particolare il calcio, non può riprendere

E' questa la frase con cui il Primo Ministro annuncia la chiusura del campionato francese, facendo da conclusione a un lungo discorso in cui viene specificato che no saranno autorizzati eventi di nessuna natura che possano creare assembramenti di persone. Nel criterio di distanziamento sociale, Philippe annuncia infatti che le mascherine saranno obbligatorie ovunque in presenza di persone e che la ripresa della vita normale sarà graduale, per questo motivo sport di squadra e di contatto non potranno in alcun modo essere autorizzati.

Come assembramenti, sia pubblici che privati, sono considerati gruppi oltre le 10 persone, per questo motivo il calcio non potrà ripartire.

La stagione sportiva non riprenderà prima di settembre e a questo punto si sollevano molti interrogativi, da come potranno fare i club per quanto riguarda la Champions League (si dovrebbe giocare ancora Juventus-Lione, per esempio) e sconfinando in altri sport che ne sarà del Tour de France.

