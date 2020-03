tra poco il report completo...

Anche negli altri campionati si propaga l'allerta per il coronavirus. Dopo i due turni rinviati in Italia, anche in Francia si è deciso di rinviare una gara di campionato dopo la decisione della Prefettura del Bas-Rhin, zona ad est della Francia. Non si giocherà, infatti, Strasburgo-PSG, valida per la 28a giornata di Ligue 1, allo Stade de la Meinau, inizialmente prevista per sabato 7 marzo alle 17:30.