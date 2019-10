Da un'Olympique all'altro: l'ex Rudi Garcia firma con il Lione fino al 2021

Alla fine Juninho ha scelto, con il ds del Lione che ha chiamato Rudi Garcia per sostituire Sylvinho esonerato la scorsa settimana dopo il derby perso con il Saint-Étienne. L’ex tecnico della Roma ha ‘battuto’ la concorrenza dell’ex ct della Nazionale Laurent Blanc, che pretendeva di portare tutto il suo staff tecnico a Lione. Rudi Garcia, da questo punto di vista, si appoggerà alla struttura già presente nel club e sarà assistito dal suo storico vice Claude Fichaux, già nello staff tecnico di Garcia a Lille, Roma e Marsiglia.

Rudi Garcia, che in Francia ha vinto una Ligue 1 e una Coppa de France con il Lille nel 2011 e portato il Marsiglia in finale di Europa League nel 2018, era stato contattato nelle ultime settimane dal Milan per sostituire Marco Giampaolo. Dopo un primo colloquio con Massara, però, Rudi Garcia e i rossoneri non avevano trovato né un’intesa economica né sul progetto sportivo da mettere in piedi al Milan.