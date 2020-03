Di Maria: "Il Real Madrid non voleva che giocassi la finale dei Mondiali 2014"

Il Real Madrid non voleva far giocare ad Angel Di Maria la finale dei Mondiali 2014 in Brasile. A rivelarlo, nel corso di un'intervista a Telefe, è lo stesso attaccante argentino del Paris Saint Germain.

" Quella volta che il Real Madrid mi scrisse di non giocare strappai la lettera, senza neanche leggerla: era la finale del Mondiale 2014, e avrei accettato perfino il rischio che potesse essere l'ultima partita della mia vita, pur di essere in campo. Siamo solo in tre a conoscerla: io, il medico della Nazionale e il ct Sabella. Avevo un infortunio muscolare serio ma volevo giocare a tutti i costi, anche quello di poter chiudere lì la mia carriera. Sapevo che il Real voleva vendermi, poi arrivò nel ritiro in Brasile quella lettera: la strappai. Andai da Sabella e piangendo dissi che anche se non ero al 100%, per me giocare era tutto. Lui mise Perez "

Sull'emergenza Coronavirus a Parigi

" Siamo stati chiusi in casa per quattordici giorni, dodici da quando il Presidente della Repubblica ha dichiarato la quarantena. Siamo usciti solo una volta per andare al supermercato, cerchiamo di rimanere a casa per non contagiarci. Abbiamo figlie molto giovani, la situazione è spaventosa e folle "