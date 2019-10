Icardi punge l'Inter: "Il PSG è la miglior squadra in cui ho giocato"

" Il PSG è la squadra più forte per cui ho giocato, mi trovo molto bene qui e c'è una buona chimica con i compagni. "

Così Mauro Icardi, attaccante del Paris Saint-Germain, intervenuto ai microfoni di Canal Plus dopo la doppietta segnata contro il Marsiglia in campionato. Per l'ex capitano dell'Inter sono già quattro le reti in campionato, sette in cinque partite compreso tutte le altre competizioni.

" Venendo al PSG sapevo che avrei dovuto segnare dei gol. Questo è quello che ho sempre fatto ed è quello che volevo fare qui. "

"Ho giocato con alcuni giocatori davvero fantastici, ma questa è chiaramente la migliore squadra in cui ho giocato", ha ribadito l'argentino con una chiara stoccata alla sua ex squadra.