Icardi trascina ancora il PSG: doppietta dell'ex Inter nel 4-0 al Marsiglia

Quarta vittoria consecutiva per il PSG che umilia il Marsiglia con un sonoro 4-0 raccolto in appena 45 minuti. Icardi ha ancora il piede caldissimo, con il 4° gol in 4 gare di campionato e anche Mbappé è rientrato alla grande con un’altra doppietta. Il PSG vola così a quota 27 punti, essendo già a +8 sul Nantes secondo. E dire che i parigini avevano perso due gare di campionato...

Cronaca

Bastano 10 minuti al PSG per trovare il vantaggio con Icardi, che va a segno in tap-in dopo la deviazione di Mandanda sul suo colpo di testa. Al 26’ arriva anche la doppietta personale dell’argentino, che anticipa di testa il portiere del Marsiglia sull’assist di Verratti. Verratti decisivo anche sul terzo gol, con l’apertura per Di María che serve un Mbappé liberissimo a porta vuota. C’è tempo anche per il poker a fine primo tempo, a segno anora Mbappé su verticalizzazione di Di María.

Nella ripresa si abbassano i ritmi visto il risultato di 4-0 acquisito, ma il Marsiglia non crea comunque occasioni per segnare almeno il gol della bandiera. Al 71’ arriva l’ingresso di Cavani che torna finalmente in campo dopo l’infortunio che non lo vedeva in campo dal 25 agosto.

Tabellino

PSG-Olympique Marsiglia 4-0

PSG (4-3-3): K.Navas; Dagba (61’ L.Paredes); Thiago Silva, Kimpembe, Bernat; Ander Herrera (79’ Pablo Sarabia), Marquinhos, Verratti; Á.Di María, Icardi, Mbappé (71’ Cavani). All. Thomas Tuchel

Olympique Marsiglia (4-3-3): Mandanda; B.Sarr, B.Kamara, Ćaleta-Car, Sakai; Rongier, Strootman, M.Lopez (46’ Amavi); Germain (82’ Sanson), Benedetto (80’ M.Aké), Payet. All. André Villas-Boas

Marcatori: 10' e 26' Icardi (P), 32' e 44' Mbappé (P)

Arbitro: Benoît Bastien

Ammoniti: 39' Dagba, 59’ Bernat, 62’ Sakai

Espulsi: nessuno