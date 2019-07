Il Barcellona all'assalto di Neymar ma il PSG vuole convincerlo a restare

Lui vuole tornare a Barcellona, non è un mistero, ma il Paris Saint Germain non vuole, e non può privarsene. E' la calda estate di Neymar, al centro di un tormentone che va avanti da settimane e che nei prossimi giorni proseguirà in Cina, dove il PSG in tournée.

La strategia del Barça: cash più Rakitic e Coutinho

Secondo la stampa catalana, "Sport" nello specifico, il Barcellona è pronto all'assalto finale per riportare a casa Neymar: è una trattativa complicatissima ma ci sarebbero degli spiragli. I blaugrana si sono mossi con cautela, non vogliono alterare i rapporti col PSG, sanno che i parigini sono disposti a venderlo ma non meno di 180 milioni, cifra fuori portata e impossibile avendo già speso tantissimo per Griezmann. Poche le strade percorribili, senza contare che il tempo stringe: o i due proprietari trovano un accordo diretto, oppure il PSG accetta delle contropartite tecniche per abbassare la cifra, elementi come Rakitic, Coutinho e Dembelè.

Leonardo vola in Cina e prova a trattenere "O'Nei"

Il Paris Saint Germain però non ha perso le speranze di convincerlo a restare, visto che solo due estati fa ha investito 222 milioni di euro per strapparlo proprio al Barcellona. Secondo "Le Parisien" il volo di Leonardo per la Cina, dove la squadra è in tournée, ha come motivazione la partecipazione ad alcuni importanti incontri, tra questi un punto sul mercato con il tecnico Thomas Tuchel ma soprattutto un'occasione per discutere di nuovo con Neymar. A Shenzhen, il dirigente proverà a convincere l'attaccante a restare al PSG, spiegando che finora non è stata trovata alcuna soluzione per sbloccare la trattativa. E che quindi deve rinunciare ai suoi desideri di cambiare aria. Tuttavia, niente lascia presagire che il verdeoro si dimostri sensibile alle spiegazioni di Leonardo.