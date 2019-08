Il Marsiglia non segna più: 0-0 con il Nantes e Villas Boas è in fondo alla classifica

È terminata con un pareggio a reti bianche Nantes-Olympique Marsiglia, per la seconda giornata della Ligue 1 con l’OM che resta in fondo alla classifica con un solo punto conquistato e 0 gol fatti. La squadra di Villas Boas ha avuto una chanche per passare in vantaggio in avvio di gara, occasione sprecata da Benedetto che ha calciato alle stelle il rigore davanti a Lafont.

