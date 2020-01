Il Psg fa la voce grossa: Monaco annientato 1-4, Mbappé show. Icardi a secco e sostituito

Dominio Psg al Louis II di Monaco. La copertina della partita è tutta di Kylian Mbappé: l'uomo più atteso, il grande ex della sfida, spegne i fischi con una prestazione assoluta. Il francese apre e chiude una sfida che mantiene le attese: ritmo alto, attacchi superiori alle difese e tanti gol. Gli uomini di Tuchel si impongono con autorevolezza e allungano in classifica sul Marsiglia secondo: i punti di vantaggio sono ora 8. Il Monaco si dimostra troppo fragile in difesa e deve fare i conti con il terribile attacco pargino, con i quattro big ancora in campo contemporaneamente. Prova opaca, però, per Mauro Icardi: l'argentino è l'unico del reparto offensivo che non partecipa ai gol del Psg e viene sostituito. Sarabia, entrato al suo posto, ci mette un minuto a sbloccarsi. Dubbio il fallo da rigore assegnato agli ospiti sull'1-0 per il contatto tra Glik e Kurzawa, ma la vittoria dagli uomini di Tuchel non ammette discussioni. Prova di forza che dimostra ancora una volta lo strapotere parigino in Ligue 1.

La partita in 9 momenti chiave

18' CHE OCCASIONE PER NEYMAR! SPETTACOLO PSG! - Tutto il meglio dei parigini in questa azione: slalom in campo aperto di Mbappè, che arriva sul fondo e mette un pallone basso per il brasiliano. Il colpo di tacco dell'ex Barcellona viene respinto da Lecomte.

24' MBAPPE SBLOCCA IL MATCH! - Era nell'aria il gol dei parigini: Di Maria recupera il pallone, lancia il francese in campo aperto. Lecomte battuto con un preciso diagonale destro.

31' ANNULLATO IL RADDOPPIO DEL PSG! - Dagba spinge sulla destra, mette in mezzo il pallone per Mbappè. Maripan sbaglia e insacca nella propria porta, ma la posizione di partenza del terzino ospite è irregolare.

45' CALCIO DI RIGORE PER IL PSG! - Contatto Glik-Kurzawa, il direttore di gara non ha dubbi! Ma rivedendo il contatto, i dubbi sono tanti.

45'+1 NEYMAR TRASFORMA IL RIGORE! RADDOPPIO PSG! - Il brasiliano non sbaglia, spiazza Lecomte come tre giorni fa! Bel gesto di Mbappé che cede il rigore al brasiliano.

59' MBAPPE SI DIVORA IL 3-0! - Contropiede micidiale del Psg condotto da Neymar, che lancia Di Maria. L'argentino serve al francese il pallone del 3-0: tocco sotto, parata in uscita di Lacomte. Ma l'arbitro non assegna il corner...

72' SARABIA TROVA SUBITO IL GOL! - Lancio di Verratti, il nuovo entrato (al posto di Icardi) colpisce al volo e non sbaglia. Rete inizialmente annullata per fuorigioco, il Var corregge!

87' IL MONACO PROVA A RIAPRIRE LA PARTITA! - Sugli sviluppi del calcio del calcio di punizione di Adrien Silva, Navas esce a vuoto e Bakayoko non può sbagliare!

90'+1 MBAPPE! ANCORA MBAPPE! - Doppietta micidiale per l'ex, che in contropiede con il mancino non sbaglia il poker su assist di Neymar!

Il migliore in campo

Kylian MBAPPE - Nessun dubbio su chi sia il migliore in campo della sfida. Entra in campo con la voglia di dimostrare ancora una volta tutto il suo valore e domina dall'inizio alla fine: palla al piede è incontenibile, sotto porta è (quasi) sempre glaciale. Prova da campione.

Il peggiore in campo

BEN YEDDER - Prestazione decisamente opaca per uno degli uomini più attesi. Il Monaco ha bisogno di aggrapparsi a lui per sperare di replicare l'impresa di domenica, ma questa sera fallisce. Viene inghiottito dalla morsa della difesa parigina e non crea pericoli.

Il momento social del match

Il tabellino del match

MONACO-PSG 1-4 (primo tempo 0-2)

Monaco (4-3-3): Lecomte; Henrichs, Glik, Maripan, Ballo; Fabregas (dal 79' Jovetic), Bakayoko, Golovin (dal 69' Adrien Silva); Gelson Martins (dal 78' Augustin), Ben Yedder, Keita. All. Moreno

Psg (4-2-3-1): Navas; Dagba, Thiago Silva, Kimpembe, Kurzawa; Gueye (dal 71' Verratti), Kouassi; Mbappe, Di Maria (dal 79' Draxler), Neymar; Icardi (dal 71' Sarabia). All. Tuchel

Arbitro: Letexier

Gol: Mbappé, Neymar, Sarabia (P), Bakayoko (M), Mbappé (P)

Assist: Di Maria, Verratti (P), Adrien Silva (M), Neymar (P)

Ammoniti: Glik (M), Kouassi (P), Kurzawa (P), Bakayoko (M)