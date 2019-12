Il PSG vince 4-1 e segna sempre Neymar; il Lione tentenna: 1-1 a Reims e 12° posto in Ligue 1

PSG-Amiens 4-1 (10' e 65' Mbappé, 46' Neymar; 70' S.Mendoza; 84' Icardi)

In Francia si chiude il girone d'andata (il PSG ha una gara da recuperare), con i parigini che volano indisturbati al 1° posto con un +7 sul Marsiglia secondo. Battuto anche l'Amiens in casa per 4-1: primo gol di Mbappé lanciato da Neymar in contropiede, poi in avvio di ripresa è proprio Neymar a segnare da dentro l'area piccola dopo una bella giocata di Icardi. Mbappé fa in tempo a firmare il tris con un diagonale, poi nel finale arriva anche la rete di Icardi, in sforbiciata, su assist di Bernat. Per l'argentino sono 9 gol in 11 gare di campionato, 14 reti in 18 presenze in tutte le competizioni.

Olympique Marsiglia-Nîmes 3-1 (46' aut. Alakouch, 65' Benedetto, 81' Payet; 90+2 Briançon)

Al secondo posto c'è il Marsiglia di Villas-Boas che supera per 3-1 il Nîmes, mantenendo un +5 sul Rennes terzo, con le due squadre che si affronteranno proprio al rientro dalla 'pausa invernale'. Al Vélodrome tutti i gol arrivano nella ripresa: apre un'autorete di Alakouch, poi raddoppia Benedetto in tap-in. Payet con un'azione personale chiude il match, prima del gol della bandiera realizzato da Briançon da due passi in pieno recupero.

Reims-Olympique Lione 1-1 (9' Tousart; 44' rig. Cafaro)

Continua a non convincere il Lione di Rudi Garcia, prossimo avversario della Juventus agli ottavi di finale di Champions League. L'Olympique resta 12° in classifica a -7 dal 3° posto, utile per i preliminari di Champions dopo l'1-1 in casa del Reims: apre Tousart con un bel stop e tiro da dentro l'area, ma prima della fine del primo tempo pareggiano i padroni di casa con Cafaro dal dischetto. Nel finale di gara, rigore anche per il Lione, ma Dembélé si fa parare la propria conclusione da Rajkovic.