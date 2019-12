Jardim esonerato dal Monaco: pronto Robert Moreno, ex ct della Spagna

Leonardo Jardim, allenatore portoghese del Monaco, è stato esonerato per la seconda volta in poco più di un anno e dovrebbe essere sostituito lunedì dall'ex commissario tecnico della Spagna, Robert Moreno, secondo le informazioni confermate sabato ad AFP da una fonte vicina al club.

Jardim, 45 anni, che ha portato la sua squadra al titolo di campione di Francia e in semifinale di Champions League nel 2017, è stato silurato, come rivelato da 'Nice Matin', appena 11 mesi dopo il suo ritorno nel Principato, con la squadra settima in classifica in Ligue 1.