Mentre in Italia i club provano a chiudere le ultimissime operazioni, nemmeno il PSG e il Real Madrid rimangono a guardare. E, proprio agli sgoccioli del calciomercato estivo, chiudono e ufficializzano uno scambio di portieri: Keylor Navas approda a Parigi mentre Alphonse Areola compie il percorso inverso, diventando un nuovo giocatore delle Merengues.

Navas al PSG: il comunicato dei francesi

" Il Paris Saint-Germain è felice di annunciare l'arrivo nella propria squadra di Keylor Antonio Navas Gamboa. Proveniente dal Real Madrid, il portiere costaricano ha firmato un contratto di quattro anni con il club della Capitale, fino al 30 giugno 2023. Navas, che possiede la nazionalità spagnola, è il primo giocatore della storia del PSG originario della Costa Rica. "

Areola al Real Madrid: il comunicato degli spagnoli

" Il Real Madrid e il Paris Saint-Germain hanno trovato un accordo per la cessione di Alphonse Areola per questa stagione. Il nuovo giocatore del Real Madrid resterà vincolato al club fino al 30 giugno 2020. "

Destini diversi: titolare Navas, riserva Areola

Facile immaginare quale possa essere il destino di Navas al PSG e di Areola al Real Madrid: il portiere costaricano si appresta a riprendersi una maglia da titolare dopo la stagione trascorsa in panchina alle spalle di Courtois, mentre il francese - che torna a giocare in Liga dopo l'esperienza col Villarreal - è destinato a diventare il dodicesimo del belga. Navas ha chiesto e ottenuto la cessione dal Real Madrid proprio per questo motivo: perché stanco della panchina. E il PSG, che oltre a lui ha acquistato anche lo spagnolo Sergio Rico dal Siviglia (ma al Fulham nella scorsa stagione), l'ha accontentato. Il dopo Buffon è lui.