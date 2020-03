Keylor Navas spende 200mila euro per un jet privato per tornare in Costarica: è polemica

Chi fa benificenza, chi cerca di tornare in tutti i modi possibili nei Paesi d'origine. Anche tanti calciatori sono coinvoliti durante l'emergenza coronavirus e Keylor Navas, portiere del PSG, ha fatto davvero fatica per rientrare in Costarica da Parigi.

Sì, perché non c'erano voli a disposizione - voli di linea - che eseguivano questa tratta, visto i tanti blocchi imposti dalle compagnie aeree su indicazioni dei Governi. Ecco che Keylor Navas ha pagato la non modesta cifra di 200 mila euro per affittare un jet privato, con tanto di pilota, per trasportare lui e la sua famiglia da Parigi fino in Costarica. Ovviamente il giocatore osserverà un periodo di quarantena di 14 giorni una volta 'tornato a casa', anche se non ha mai presentato i sintomi durante l'ultimo periodo a Parigi.

Non mancano però le polemiche. Vista la cifra corrisposta per il jet privato, in molti hanno chiesto sui social di Navas il perché non avrebbe potuto spendere tale cifra anche per fare una donazione per ospedali e altri enti che stanno combattendo la malattia in tutti i Paesi.