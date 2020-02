L'inzuccata di Traoré non basta: Lione 12° in classifica in attesa della Juventus

Il primo gol in campionato dell'ex attaccante dell'Ajax Bertrand Traoré non basta agli uomini di Garcia per centrare la vittoria: solo due punti nelle ultime quattro per il Lione, sprofondato fino al dodicesimo posto in classifica in attesa di affrontare la Juventus negli ottavi di finale di Champions League (26/02).

È infatti il gol di Zohi a regalare il pareggio allo Strasburgo: imbarazzante, davvero imbarrazante, la disposizione difensiva dell'Olympique Lione nella circostanza. Ora anche la panchina dell'ex Roma traballa: la chiesa è tutt'altro che al centro del villaggio.